Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана составило дополнительный список из 57 тыс. граждан, которые могут рассчитывать на помощь государства при погашении потребительских кредитов. Об этом 26 ноября заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, на погашение кредитной задолженности данной группы граждан потребуется выделить 9,4 млрд тенге ($24,3 млн). Министр напомнил, что акция закончилась 5 сентября, но многие граждане продолжали обращаться из-за проблем со сбором документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля депутат сената Казахстана Серик Бектурганов заявил, что беззалоговые потребительские кредиты в республике будут списаны у 443 230 граждан. На снижение долговой нагрузки из бюджета было выделено 89,2 млрд тенге ($233 млн по курсу на 4 июля).

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