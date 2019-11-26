Москва, , 14:01 — REGNUM Якобы «фейковое» интервью сестры Софии Ротару Лидии Хлябич о денежной поддержке певицей киевских карателей в Донбассе было дано изданию «Бульвар Гордона». Если это клевета, родственники певицы должны обратиться в суд, написала журналистка Юлия Витязева в своём блоге.

«Что касается якобы «фейкового» интервью сестры Ротару, то дала она его не кому-нибудь, а газете Гордона. На которого, по закону жанра, семья певицы теперь просто обязана подать в суд за клевету», — отметила Витязева.

Один из комментаторов указал на то, что интервью Хлябич концертный директор Ротару Сергей Лавров назвал манипуляцией и ложью украинских журналистов. Но почему эта «ложь» не оспаривалась пять лет, отметил пользователь @dnrpress.

Ранее сестра Ротару заявила, что не говорила о помощи певицы бойцам так называемой АТО в Донбассе изданию «Бульвар Гордона». Она пояснила, что интервью с ней исказили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что в 2018 году певица не приехала в Россию из-за введения на Украине военного положения. Он сказал также, что Ротару никогда не спонсировала войну в Донбассе.

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