Волгоград, , 13:57 — REGNUM Окружным центром мобильности волонтёров в ЮФО признан Волгоградский государственный университет. Вуз победил в федеральном конкурсном отборе среди 25 организаций из 19 регионов страны, сообщили 26 ноября в пресс-службе администрации области.

Волгоградский госуниверситет имеет хороший опыт организации волонтёрских проектов, в том числе двух международных: оргкомитеты «Сочи — 2014» и «Россия — 2018». Новый статус позволит готовить волонтёров для участия в мероприятиях федерального и мирового уровней, обеспечит организацию стажировок для обмена опытом в сфере поддержки и реализации гражданских инициатив.

Соглашение между вузом и Ассоциацией волонтёрских центров подпишут в декабре 2019 года на Международном форуме добровольцев в Сочи. В новом статусе университет начнёт работу в 2020 году.