Тегеран, , 14:22 — REGNUM 25 ноября ирано-канадский фильм «Funfair» режиссера Каве Мазахери получил приз 6-го кинофестиваля Discover Film Awards в Великобритании. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Работа получила награду в номинации «Режиссеры без границ». Фильм рассказывает историю семьи, члены которой вынуждены постоянно рисковать жизнью, чтобы заработать хоть немного денег и спастись от нищеты.

Лондонский кинофестиваль Discovery Film Awards — один из крупнейших фестивалей короткометражных фильмов в мире. Ежегодно в нем принимают участие более 5000 человек из 100 стран мира. Приз для победителей фестиваля составляет 50 000 долларов.