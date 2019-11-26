Нур-Султан, , 13:53 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует почти вдвое сократить квоты на трудоустройство иностранных специалистов. Об этом заявил глава ведомства Бижан Нурымбетов, сообщает издание Bestnews.kz.

По его словам, министерство намерено ужесточить требования по привлечению рабочих специалистов. Вместе с тем квота будет установлена после тщательного изучения рынка труда.

Министр добавил, что в настоящее время разрешение на работу в Казахстане выдано почти 50 тыс. иностранцам. Всего в республике трудоустроены 6,7 млн наемных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил ужесточить ответственность предприятий за долги по заработной плате работникам.

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