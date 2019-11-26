Тегеран, , 14:20 — REGNUM 25 ноября иранский короткометражный фильм «Маникюр» режиссера Армана Файяза получил награду 21-го Международного кинофестиваля короткометражного кино 24fps в Техасе, США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Маникюр» повествует о человеке, который изо всех сил старается пережить смерть своей жены, при этом все действие фильма происходит на виду у широкой публики. Раннее фильм принял участие более, чем в 100 фестивалях по всему миру и получил специальную награду жюри в 2018 году в Бразилии.

По словам организаторов мероприятия, «24fps» в Техасе призван поддерживать студентов и независимых режиссеров. Все фильмы демонстрируются в историческом театре Paramount Theatre, который включен в Национальный реестр исторических мест США.