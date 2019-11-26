Тбилиси, 26 ноября 2019, 13:50 — REGNUM В аэропортах Грузии в Тбилиси, Кутаиси и Батуми возобновилась акция по раздаче вина прибывшим туристам. Об этом 26 ноября сообщили в Национальной администрации туризма.
Кампания по раздаче вина в аэропортах проводится в шестой раз. В последний раз акция проходила в декабре 2016 года. Туристам вручают сухое вино Саперави. На этикетках написано, что Грузия — это родина виноделия со своими уникальными традициями, культурой и кулинарией.
Для закупки вина в рамках шестого этапа маркетинговой кампании в июне Национальная администрация туризма объявила электронный тендер стоимостью 1 млн лари (более 336 тыс долларов).
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