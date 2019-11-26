Тбилиси, , 13:50 — REGNUM В аэропортах Грузии в Тбилиси, Кутаиси и Батуми возобновилась акция по раздаче вина прибывшим туристам. Об этом 26 ноября сообщили в Национальной администрации туризма.

Кампания по раздаче вина в аэропортах проводится в шестой раз. В последний раз акция проходила в декабре 2016 года. Туристам вручают сухое вино Саперави. На этикетках написано, что Грузия — это родина виноделия со своими уникальными традициями, культурой и кулинарией.

«Мы начали очень позитивную кампанию в трех международных аэропортах Грузии. В рамках кампании прибывшим в Грузию гостям символически вручают бутылки вина, на которые нанесен тот основной месседж о гостеприимстве нашей страны. Я рада, что эта кампания вызывает такие положительные эмоции у туристов. По их словам, во время путешествий в другие страны у них никогда не было такого опыта», — сказала глава администрации аэропорта Тбилиси Мариам Квривишвили.

Для закупки вина в рамках шестого этапа маркетинговой кампании в июне Национальная администрация туризма объявила электронный тендер стоимостью 1 млн лари (более 336 тыс долларов).

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