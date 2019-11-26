Астрахань, , 13:49 — REGNUM В Астраханской области гражданин Азербайджана предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб один человек и ещё двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Днём 27 июля 24-летний гражданин Азербайджана на 1301-м километре трассы Р-22 «Тамбов — Волгоград — Астрахань» выехал на внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, за рулём которого находился гражданин Казахстана. Он от полученных травм скончался на месте. Виновник аварии и его пассажир получили многочисленные травмы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование завершено, и дело с обвинительным заключением направлено в суд.