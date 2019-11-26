Тегеран, , 14:17 — REGNUM 25 ноября Министерство здравоохранения Ирана и Японское агентство международного сотрудничества подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит иранским чиновникам беспрепятственно посещать Японию, чтобы перенимать опыт предоставления качественных медицинских услуг. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, представители разных министерств Ирана пройдут курсы обучения в Токио по пяти направлениям: проектирование больниц, управление ими, уход за пожилыми пациентами, борьба с неинфекцоонными заболеваниями и лечение рака. Всего планируется отправить в Японию около 200 иранских специалистов.

Напомним, что раннее Япония предоставила Ирану грант размером 10,7 млн. долларов для обновления медицинского оборудования. Соглашение предусматривало импорт техники для лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний из Токио.