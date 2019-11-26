Навои, , 13:40 — REGNUM Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана аннулировало лицензию частного агентства по трудоустройству, которое не смогло устроить более 200 клиентов, сообщает 26 ноября издание Kun.uz.

Сотрудники ООО «Частное агентство занятости населения Навои» обещали 211 клиентам трудоустройство в Южной Корее с заработной платой в $2 тыс. в месяц. Агентство получило от каждого заказчика по 3 млн сумов ($316), но не выполнило обещание. Общая сумма сборов составила 633 млн сумов ($66 735).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября правоохранительные органы Узбекистана арестовали директора агентства занятости Human по подозрению в мошенничестве. Сотрудники компании обещали клиентам трудоустройство в странах Евросоюза за плату в размере от 18 до 35 млн сумов ($1898−3690).

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