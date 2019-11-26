Сеул, , 13:42 — REGNUM Новозеландская авиакомпания Air New Zealand впервые запустила рейсы в Южную Корею. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yohhap.

Решение авиакомпании связано с растущим спросом со стороны южнокорейцев на данное направление. 23 ноября 2019 года самолет авиакомпании Air New Zealand впервые совершил перелёт из Окленда в Сеул. В последние годы Новая Зеландия становится все более популярным туристическим направлением в Южной Корее. Более того, представители новозеландской авиакомпании заявили, что Южная Корея также популярна и среди жителей Новой Зеландии.

Кроме того, данный маршрут станет важным связующим звеном для 40 000 корейцев, проживающих в Новой Зеландии. Около 90 000 южнокорейцев ежегодно посещают Окленд, и ожидается, что в ближайшие годы это количество будет расти, так как многие корейские студенты выбирают для учебы новозеландские колледжи. До сих пор из-за отсутствия прямых рейсов туристы из Южной Кореи летали в Новую Зеландию с пересадкой в Японии или Австралии.