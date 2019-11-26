Киев, 26 ноября 2019, 13:33 — REGNUM Украина заняла 96-ю позицию в мировом рейтинге процветания, составленном аналитической организацией Legatun Institute, сообщило 26 ноября информационное агентство «Укринформ».
С 2009 года Украина опустилась в данном рейтинге на 10 позиций. Первое место в рейтинге заняла Дания. За ней идут Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Максим Гольдарб заявил, что украинское правительство отказалось регулировать цены на ЖКХ, поэтому вскоре жителям Украины придётся отдавать на оплату коммунальных услуг 40% средней зарплаты или 110% средней пенсии.
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