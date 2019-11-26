Афины , , 13:16 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о том, что до 26 ноября в Греции сохранятся сложные метеоусловия, и посоветовало воздержаться от поездок в страну до нормализации ситуации, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ опубликовал в Twitter следующее сообщение: «Греция — 25—26 ноября в стране сохраняются сложные метеоусловия: обильные осадки и сильный ветер; угроза оползней; в западных регионах действует «красный уровень» метеоопасности; повреждения инфраструктуры; возможно ограничение дорожного движения».

Напомним, что целью ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел РФ является предупреждение россиян о сложной геополитической, экономической или, как в этом случае, погодной обстановке в странах.