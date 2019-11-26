Грозный, , 13:05 — REGNUM Низкий средний размеры депозитов у жителей Чечни в республике объяснили слабой финансовой грамотностью населения. Несмотря на то, что население активно пользуется услугами банковской сферы, многие не умеют управлять своими финансовыми активами и ликвидным остатком. Такое мнение высказал РИА Новости представитель министерства финансов Чечни.

По его словам, власти региона работают над повышением финансовой грамотности населения. Информационно-просветительская работа ведется в СМИ, учебных заведениях. Кроме того, активно просвещают граждан сами банки, проводят игры. Рассматривается вопрос о заключении договора с Минфином РФ по повышению финансовой грамотности людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня оказалась антилидером среди субъектов России по сумме денег на банковских вкладах. Так, в среднем на каждого жителя региона приходится около 8,5 тыс. рублей на депозитах.

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