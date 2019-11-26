Москва, , 13:05 — REGNUM Глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что прямое авиасообщение с курортными регионами Египта вряд ли будет возобновлено до конца 2019 года. Общение с представителями СМИ прошло во время съезда «Единой России».

Евгений Дитрих отметил, что «Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут». Напомним, что летом специалисты из России проверили то, как обеспечивается безопасность в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, и составили список замечаний. Сейчас Россия ждет официального сообщения от Египта о том, что эти проблемы устранены.

Евгений Дитрих добавил, что «мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков».