Москва, , 13:14 — REGNUM Участник несогласованного митинга в Москве Владимир Емельянов частично признал вину в нападении на полицейского. Об этом он заявил в Мещанском суде столицы 26 ноября.

По словам Емельянова, он не собирался причинять боль бойцу ОМОН, а лишь хотел «помочь человеку, которого били». Он признал, что предъявленное ему обвинение отчасти справедливо.

«Частично, самую малость», — приводит слова Емельянова ТАСС.

Ранее Емельянов был арестован за применение не опасного для здоровья насилия к представителю власти. По версии следствия, во время протестной акции 27 июля он схватил полицейского сзади, не давая тому двигаться и причиняя боль.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря начнутся основные судебные заседания по иску ГУ МВД России по столице к организаторам незаконных митингов 27 июля и 3 августа.

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