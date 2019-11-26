Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM Донские электроэнергетики получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019—2020 годов, сообщили ИА REGNUM в правительстве Ростовской области.

Из 21 организации документ получили 14. Однако это вдвое больше, чем в 2018 году

ИА REGNUM ранее сообщало, что более 5,5 млрд рублей было направлено в Ростовской области на подготовку к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов. Для устранения возможных аварий на электросетях на Дону сформировано 423 аварийно-восстановительные бригады и 19 мобильных подразделений.

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