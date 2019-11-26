Махачкала, , 13:00 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено по приморским районам Дагестана в связи с усилением северо-западного ветра до 18 м/с. Высота волн при этом может достигать 1,5 — 2,5 метров, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе управления МЧС России по республике.

В целом на территории Дагестана, в том числе в городе Махачкале, сегодня ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и туман. Температура днем +8 — +10 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 ноября по районам Дагестана выпали сильные дожди, переходящие в мокрый снег и снегопады. В Махачкале затопило улицы, а во многих населенных пунктах жители столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.