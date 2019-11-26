Пусан, Южная Корея, , 12:59 — REGNUM С 2020 года корейский язык будет введен как основной предмет в средних школах Лаоса, Мьянмы и Камбоджи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 26 ноября в отеле Haeundae Grand Hotel министр образования Южной Кореи и заместитель министра образования и спорта Лаоса подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках подписанного документа, с 2020 года правительство Лаоса введет корейский язык в средних школах. Подобное соглашение также было подписано с представителями Мьянмы и Камбоджи.

Известно, что с 2020 года число стран Юго-Восточной Азии, которые введут корейский язык в школьную учебную программу, увеличится до восьми. В настоящее время около 50 тыс. человек изучают корейский язык в школах Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Филиппин и Таиланда.

К 2022 года планируется ввести языковые программы в Сингапуре и Брунее.

Отметим, что 26 ноября в пятизвездочном отеле Haeundae Grand Hotel прошел конкурс выступлений на корейском языке. В конкурсе приняли участие около 150 студентов из стран АСЕАН.