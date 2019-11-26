Москва, , 12:51 — REGNUM В «черной пятнице», в этом году запланированной на 29 ноября, собираются принять участие многие туроператоры и турагентства. О самых интересных предложениях сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Так, например, сотрудники TEZ TOUR рассказали, что 29 ноября клиенты могут рассчитывать на скидки на проживание до 75% и на разнообразные подарки (развлекательные мероприятия, индивидуальные трансферы, экскурсии, повышения уровня номера в отеле и тому подобное). Они добавили, что многие предложения будут действовать 29 и 30 ноября и 1 декабря. А «TUI Россия» уже с понедельника, 25 ноября, проводит розыгрыши рекламных туров среди самых активных пользователей.

Для тех, кто желает отдохнуть в России, добавим, что ряд российских компаний также предложит скидки: так, например, можно будет выгодно приобрести путевку на курорт «Красная Поляна».