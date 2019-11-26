Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Огромные автомобильные пробки в Екатеринбурге по улице Токарей могли образоваться из-за изменения режима работы светофоров. Об этом заявил депутат гордумы Владимир Стругов, сообщает Justmedia.

Парламентарий обратил внимание, что уже семь дней подряд на улице стоят «дикие» пробки, хотя до этого «всё нормально двигалось».

»Есть инсайд, что там перенастроили дорожные светофоры», — поделился Стругов.

На реплику депутата отреагировал главный госинспектор по безопасности движения в Екатеринбурге Вадим Буйдалин — он пообещал разобраться в произошедшем и доложить депутатам о результатах проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге представили модель идеального города без автомобильных заторов. Свою разработку представил глава компании «Mobility in Chain» Федерико Паролотто.

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