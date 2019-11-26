Оренбург, , 13:10 — REGNUM В Оренбурге прокуратура объявила предостережение начальнику управления строительства и дорожного хозяйства администрации города. Надзорное ведомство усомнилось, что в сжатые сроки, указанные в аукционе, исполнитель договора сможет качественно выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство набережной реки Урал в Оренбурге. 4 этап». Об этом прокуратура сообщила в Instagram.

По данным ведомства, информация об аукционе опубликована 18 ноября, подведение итогов назначено на 16 декабря. Затем не ранее чем через десять дней будет подписан контракт на выполнение указанных работ. А срок выполнения муниципального контракта установлен по 30 декабря 2019 года.

Таким образом у исполнителя контракта на изготовление проекта останется три-четыре дня, что в свою очередь может сказаться на качестве изготавливаемого проекта.

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Стоит отметить, что набережная Урала неоднократно оказывается в центре скандалов. Лестничный спуск к реке, который является объектом культурного наследия, ремонтируется с 2017 года. При этом, как оказалось, после ремонта и реставрации спуску потребовался повторный капремонт. Все работы ведутся в рамках проекта по благоустройству городской среды. Оренбуржцы уже окрестили визитную карточку города «позором Оренбурга» и «золотым» спуском. Претензии возникли и к другим этапам реконструкции набережной.

Добавим, третий этап благоустройства Набережной в Оренбурге обошелся в 107,8 млн рублей и должен был завершиться до 31 октября 2019 года.

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