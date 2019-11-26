Воронеж, , 12:37 — REGNUM 101 школьный автобус планируется заменить в Воронежской области в 2020 году. Об этом говорилось на совещании, которое губернатор Александр Гусев провел 25 ноября в режиме видео-конференц-связи с главами (главами администраций) муниципальных районов и городских округов Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов сообщил, что в 2019 году на строительство и реконструкцию школ из бюджетов всех уровней было направлено более 4,5 млрд руб. В регионе введено в строй девять общеобразовательных организаций и пристроек к ним. В 2020 году на эти цели планируется направить около 3 млрд рублей. Также до конца 2019 года будет сдано 23 детских сада, а в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще 14. Планируемый объем финансирования на 2020 год составит почти 2 млрд рублей.

Кроме того, по словам Мосолова, в 2019 году за счет средств бюджетов всех уровней заменены 68 школьных автобусов. В планах на 2020 год — замена 101 автобуса, средства уже зарезервированы в бюджете.