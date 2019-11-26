Куала-Лумпур, , 12:46 — REGNUM Верховный суд Малайзии оправдал гражданку Австралии, приговоренную к смертной казни за торговлю наркотиками, об этом 26 ноября сообщает Reuters.

Ранее 55-летняя Мария Экспото была приговорена судом низшей инстанции к смерти по обвинению в контрабанде свыше 1 кг метамфетамина.

Женщина была арестована в Куала-Лумпуре в 2014 году, в мае 2018 года ее признали виновной и приговорили к повешению, однако благодаря апелляции было вынесено другое решение.

В свое оправдание Экспото заявила, что пронесла сумку, принадлежащую другу её знакомого по интернету, который якобы был военнослужащим США, проходящим службу в Афганистане. Таким образом, женщина настаивала на том, что была обманута.

Напомним, за последние 30 лет в Малайзии были казнены трое граждан Австралии, виновные в аналогичных преступлениях. Данный факт привел к напряженности в отношениях между странами.

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