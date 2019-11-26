Ессентуки, Ставропольский край, , 12:46 — REGNUM Житель Ставрополья, натравивший собаку на своих гостей, вскоре предстанет перед судом. Ему также придется ответить за серию краж и грабеж, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе краевого управления МВД России.

Обвиняемым по делу проходит ранее судимый житель Ессентуков. Установлено, что он, будучи пьяным, натравливал на своих гостей немецкую овчарку. Очевидцами этого стали соседи злоумышленника, которые и сообщили о произошедшем в городскую полицию. Выяснилось, что от укусов собаки пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный причастен к краже двух мобильных телефонов и автомобильного аккумулятора, а также грабежу. Общая сумма ущерба составила около 19 тыс. рублей. При обысках часть из этого полицейские изъяли и вернули владельцам.

Материалы уголовного дела по восьми эпизодам переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.