Реутов, Московская область, , 12:49 — REGNUM В подмосковном Реутове внедрили мобильную систему контроля качества работы дворников. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в пресс-службе городской администрации.

По словам главы муниципалитета Станислава Каторова, это мобильное приложение, которое позволяет контролировать качество уборки дворов, детских площадок и тротуаров. Работать с приложением будут дворники, мастера и специалисты управляюших компаний. На данный момент соответствующее обучение прошли 250 человек. Данные о ходе уборки поступают в Центр управления регионом.

«Благодаря ему (приложению, прим. ИА REGNUM) под постоянным контролем находится состояние всех 211 дворов города и тротуаров», — заявил Каторов.