Сыктывкар, 26 ноября 2019, 12:26 — REGNUM В строительной компании, сотрудник которой разместил в соцсетях рекламу жилого комплекса с использованием фотографии Квентина Тарантино, считают абсурдом заведенное на нее дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Пост на стене, который вызвал интерес заявителя, размещен на личной странице. Молодой человек занимается реализацией недвижимости и в своем аккаунте экспериментирует с формой подачи объявлений. В то время, когда он разместил спорный пост, мем про Квентина Тарантино, гуляющего с растерянным видом по различным точкам мира и страны, был на пике популярности. Специалист воспользовался этим и написал шуточный пост», — сообщили в компании.
Как сообщало ИА REGNUM, в рекламе сообщалось, что Тарантино не просто одобряет строительство жилого комплекса, но и собирается приобрести для себя несколько квартир в нем. Использование образа голливудского кинорежиссера возмутило одного из пользователей и он написал заявление в УФАС. Антимонопольное ведомство возбудило дело о недобросовестной рекламе.