Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Ростова-на-Дону усилят меры безопасности во время матча между футбольными клубами «Ростов» и «Урал» (Екатеринбург). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 26 ноября.

Футбольная баталия состоится на «Ростов Арене» 30 ноября в 16:30 мск. Ростовских болельщиков предупреждают, что пропуск на стадион предварит досмотр и просят «с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за 1,5−2 часа в целях исключения очередей и своевременного прохода» на трибуны.

Болельщиков с крупногабаритными вещами и со стеклянной или пластиковой тарой на объект не пропустят.

ИА REGNUM отмечает, что «Ростов» располагается на пятой стручке в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 30 очками. Соперник — на восьмой позиции, имея в активе 20 очков.