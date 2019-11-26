Сеул, , 13:04 — REGNUM 34,9% жителей Южной Кореи не готовы к выходу на пенсию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно результатам опроса, проведенного среди лиц старше 19 лет, данный показатель увеличился на 0,3% по сравнению с опросом 2017 года.

Среди причин неготовности, 40% опрошенных указали на отсутствие возможностей. Специалисты отмечают, что только 71% мужчин и 60% женщин принимают меры по подготовке к жизни после выхода на пенсию.

Кроме того, доля людей, делавших пожертвования, сократилась на 1,1%, до 25,6%. По сравнению с 2011 годом данный показатель сократился на 10,8%.

Семь из десяти пожилых людей в возрасте от 60 лет самостоятельно себя обеспечивают, 31% — прибегают к помощи родных и близких.

23,4% респондентов считают, что в следующем году финансовое положение их семей улучшится, 22,2% — придерживаются противоположного мнения. Известно, что число людей, придерживающихся негативного мнения, увеличилось на 3% по сравнению с результатами опроса двухгодичной давности.