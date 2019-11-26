Пекин, , 12:09 — REGNUM Десять городов уровня округов и выше попали в список самых счастливых городов Китая в 2019 году, было заявлено на форуме, прошедшем в городе Гуанчжоу на юге Поднебесной, передает 26 ноября агентство Синьхуа.

В топ-10 наисчастливейших городов Китая попали Чэнду, Ханчжоу, Нинбо, Сиано, Гуанчжоу, Чанша, Вэньчжоу, Тайчжоу, Тунчуань и Сюйчжоу. Еще десять городов уездного уровня или уровня округов были отобраны в список самых счастливых городов соответствующего уровня.

Список был составлен журналом «Восточное обозрение» (Oriental Outlook) и мозговым центром Ляованский институт, которые принадлежат новостному агентству Синьхуа. Весь процесс отбора и подведения итогов занял три месяца, во время которого осуществлялся сбор больших данных, опрос жителей и панельные дискуссии.

Ключевыми критериями отбора стали такие параметры, как уровень трудоустройства граждан, доход, социальное благополучие, здравоохранение, условия проживания и экология. Напомним, что отбор самых счастливых городов Китая проводится ежегодно с 2007 года.