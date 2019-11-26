Набережные Челны, Татария, , 12:08 — REGNUM Родители одного из школьников в Набережных Челнах попросили прокуратуру и аппарат главы Татарии разобраться в конфликтной ситуации в одной из школ. Классному руководителю не понравилась слишком «лохматая» прическа ученика, и она собрала волосы подростка в хвостик с помощью яркой женской резинки. 15-летний школьник просуществовал в таком виде два урока, а домой пришел в подавленном состоянии.

По словам родителей мальчика, учительница уже говорила о прическе ребенка на родительском собрании. И мать, и отец считают, что волосы подростка в нормальном состоянии — не мешают ему делать уроки и заниматься спортом. Просто они вьющиеся и достаточно объемные, за счет чего и кажутся «лохматыми», сообщает «Вечерняя Казань». Всё же отец пообещал сводить подростка в парикмахерскую, однако конфликт произошел через два дня после собрания.

Попытки решить конфликт внутри школы ничего не дали: учительница сказала, что просто не знала, как еще «можно воздействовать». Директор вообще не стал разбирать ситуацию, переключившись на прошлые истории и указав на огрехи поведения подростка. Представители учебного заведения отказались от комментариев изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный конфликт из-за волос в сентябре активно обсуждался в федеральных СМИ. Четвероклассник из красноярского Сосновоборска — фанат футболиста Златана Ибрагимовича. Мальчик сделал прическу, чтобы быть похожим на своего кумира. Однако в школе в некорректной форме «рекомендовали» ребенку сменить причёску. В противном случае его грозились перевести на домашнее обучение. Проверку проводила прокуратура, там пришли к выводу, что требование директора школы изменить причёску мальчика «противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение».