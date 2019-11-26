Тирана, , 12:12 — REGNUM В Албании нет организованных российских туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости.

«Сейчас в Албании совсем нет организованных российских туристов, так как пляжный сезон давно закончился», — сказала Ломидзе.

При этом она не исключила, что в Албании могут находиться туристы приехавшие самостоятельно или в командировку.

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти километрах от города Шиджак, расположенного недалеко от столицы Албании Тираны утром 26 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,4. На 12:00 мск число жертв землетрясения в Албании достигло семи человек. Более 300 людей пострадали. При этом под завалами могут находиться ещё десятки человек.

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