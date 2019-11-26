Москва, 26 ноября 2019, 12:06 — REGNUM Московские центральные диаметры перевезли утром 26 ноября 196 тысяч пассажиров. Об этом написал на странице «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал результат «рекордным количеством».
«МЦД сегодня до 9 утра перевезли рекордное количество пассажиров — 196 тысяч», — сообщил мэр.
По мнению Собянина, диаметры становятся всё более востребованными.
Как сообщало ИА REGNUM, за первые пять дней было перевезено 2 млн пассажиров.
Напомним, в течение двух недель проезд по МЦД сделали бесплатным.