Сиань, Китай, , 12:00 — REGNUM Полиция провинции Шэньси на северо-западе Китая раскрыла случай торговли контрафактными сигаретами на общую сумму более 1 млрд юаней ($142 млн), сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 12 банд было раскрыто в рамках полицейской спецоперации. Было задержано 58 подозреваемых, у которых было изъято 9,8 млн единиц поддельных сигарет. Полиция также конфисковала 16 транспортных средств и более 150 мобильных телефонов, сообщили в бюро общественной безопасности города Угун.

Полиция ранее получила наводку на подозреваемых, которые занимались продажей крупных партий сигарет по низким ценам через китайский мессенджер WeChat, а также осуществляли отправку товара клиентам посредством служб экспресс-доставки. Расследование началось в сентябре 2019 года. Все подозреваемые были арестованы в провинциях Хэбэй, Хэнань и Гуандун.

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