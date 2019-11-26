Лос-Гатос, США, , 11:57 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что третий сезон сериала «Энн», который стартует 3 января, станет последним. Драма рассказывает историю маленькой девочки, рано оставшейся без родителей и живущей в сиротском приюте. Все меняется, когда однажды ее забирают в новую семью, состоящую только из престарелой женщины и ее младшего брата.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премии Венецианского кинофестиваля Джеральдин Джеймс, известная по «Ганди», «Шерлок Холмс», «Аббатство Даунтон», «Девушка с татуировкой дракона» и «Утопия», Р. Х. Томсон, знакомый зрителям по картинам «Клара», «Трудности любви», «Надломленные» и «Хлоя», Лукас Джейд Зуманн, снявшийся в «Женщины ХХ века» и «Чикаго в огне», Делайла Бела, сыгравшая в «Сверхъестественное», «Грань» и «Сотня», и Эмибет МакНатли.

В качестве шоураннеров выступили Мойра Уолли, работавшая над «Во все тяжкие», «Пэн Американ», «Плоть и кости» и «Элай Стоун», и Наледи Джексон. Команду исполнительных продюсеров возглавили Миранда де Пенсьер, участвовавшая в создании картин «Адам», «Начинающие», «Чайка» и «Спасибо за обмен», и Патриция Курми, благодаря которой свет увидел сериал «Перевозчик». Работу над сценарием вела Катрин Борель. Режиссерами стали Пол Фокс, Хелен Шейвер и Аманда Таппинг.