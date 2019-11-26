Анталья, Турция, , 11:48 — REGNUM В 2019 году в турецкой Анталье отдохнули 15,6 миллионов туристов — абсолютный рекорд. Из них большинство (14,9 миллионов) прилетело в курортные регионы прямыми рейсами, 600 тысяч — транзитом через Стамбул и 55 тысяч туристов — на круизных лайнерах, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Турецкое издание Haberler уточняет, что это данные на 20 ноября. Отметим, что Россия остается лидером по количеству туристов. Так, с января по ноябрь 2019 года в Антальи отдохнули почти 5,4 миллиона россиян, на 16% больше, чем в прошлом году. Доля туристов из России в общем турпотоке превысила 38% в этому году.

Добавим, что второй в рейтинге стран, откуда в Турцию приезжает больше всего туристов, стала Германия (2,5 миллиона человек и рост на 16% по сравнению с прошлым годом), далее — Украины и Великобритания (799 и 686 тысяч человек и рост на 12,5% и 11,5% соответственно), а также Польша, Румыния, Чехия, Швеция, Норвегия и Франция.