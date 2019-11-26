Москва, , 11:39 — REGNUM Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко раскритиковала инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области, предложившего министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила:

«На мой взгляд, идея слишком своеобразна и может даже «попахивает» абсурдом. Во-первых, меры, которые на сегодняшний день применяются к неплательщикам алиментов и так достаточно строги — это штрафы, административная и даже уголовная ответственность. В зависимости от степени нарушения, суммы и сроков просрочки, неплательщик рискует лишиться крупной суммы, лишиться родительских прав и даже сесть в тюрьму.

Во-вторых, запрет на заключение брака вовсе не гарантирует, что данный гражданин не обзаведется новой семьей. Он просто не будет ее официально регистрировать. Причем опасность здесь состоит в том, что у детей от неофициального брака может стоять прочерк в графе «отец». А это уже дает возможность такому горе-папаше в случае очередного распада семьи совершенно законно не помогать своим детям. Поэтому я считаю, что в запрете гражданам, уклоняющимся от уплаты алиментов, официально вступать в брак, нет никакой необходимости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж принадлежит депутату Законодательного собрания Ленинградской области Владимиру Петрову. Этот народный избранник, слова которого цитирует РИА Новости, с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на «опасно высоком» уровне.