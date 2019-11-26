Сеул, , 11:39 — REGNUM Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона только Южная Корея и Тайвань отличились «развитием демократии». Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей Международного института демократии и содействия выборам (IDEA).

Согласно опубликованным данным, по критерию демократическое правительство Южная Корея получила 0,77 пункта, по фундаментальным правам человека — 0,83 пункта, справедливости государственной политики — 0,71 пункта.

Что касается Тайваня, то показатель демократического правительства составил 0,81 пункта, фундаментальных прав человека — 0,82 пункта, справедливости государственной политики — 0,71 пункта.

Известно, что высокие показатели также были зафиксированы у Австралии, Японии, Новой Зеландии.

С другой стороны, в список «недемократичных» стран или стран с самыми низкими показателями вошли Северная Корея, Камбоджа, Казахстан, Лаос, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам.

Специалисты отмечают, что показатель КНДР по демократичности правительства составил 0,12 пунктов, по фундаментальным правам человека — 0,13 пункта.

Отметим, что при составлении данного списка учитывалось 28 показателей в пяти областях, включая права человека, проведение справедливых выборов и другое.