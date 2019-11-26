Исламабад, , 12:15 — REGNUM Пакистанский министр по вопросам изменения климата Затрадж Гул заявила, что страна сталкивается с «самым неблагоприятным влиянием» изменения климата, и города могут не справиться с огромным потоком беженцев, покидающих районы засухи.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Затрадж Гул выступила на семинаре по изменению климата в Южной Азии в Институте политики устойчивого развития. По словам министра, Пакистан уже не раз сталкивался с проблемой беженцев и по-прежнему — одно из главных направлений для вынужденной миграции из Афганистана. Несмотря на успехи в приеме и размещении афганских беженцев, Пакистану, по мнению министра, угрожает более серьезная проблема — внутренняя миграция из-за изменения климата.

По словам Затрадж Гул, из-за изменения климата южные районы пакистанской провинции Панджаб станут малопригодны для жизни и земледелия, что подтолкнет большие массы людей эмигрировать в более благоприятные районы страны. Это создаст угрозу перенаселения городов, с которой страна может попросту не справиться. В этой связи министр предложила разработать «всеобъемлющий» план для миграционной политики.