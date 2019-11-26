Белгород, , 11:27 — REGNUM В первом чемпионате России по профессиональному мастерству среди работников муниципальных учреждений одержала победу педагог-психолог Прохоровского центра развития и социализации ребёнка Белгородской области Евгения Перова. Вместе с ней за звание «Чемпиона России» боролись 12 участников из разных городов страны, сообщили 26 ноября в пресс-службе губернатора и правительства области.

Организатором чемпионата выступили Международная академия развития образования при участии Московской ассоциации предпринимателей и оргкомитета общероссийского проекта «Трудовая Слава России». Педагог получила кубок, диплом первой степени и золотую медаль. На конкурсе психолог рассказала об условиях профессионального роста работников учреждений социальной защиты населения региона, их творческой и исследовательской деятельности. В 2016 году Евгения Перова становилась победителем областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников учреждений для несовершеннолетних «Доброе сердце». Педагог реализует проект «Навстречу друг другу», благодаря которому в опекунские семьи было устроено 15 детей-сирот.

Чемпионат среди работников учреждений социальной сферы проходил в Москве с 22 по 25 ноября.