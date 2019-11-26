Новосибирск, , 11:25 — REGNUM Бывшего директора Вьюнской общеобразовательной школы Колыванского района Дмитрия К. признали виновным в избиении учеников. Подсудимый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дмитрий К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»), за которое назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок один год. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком два года», — говорится на сайте Колыванского районного суда.

Напомним, по версии следствия, Дмитрий К. систематически применял физическое насилие в отношении учеников 5, 6 и 9 классов — под надуманными и малозначительными предлогами на протяжении нескольких лет.

Изначально свою вину он отрицал. Позже один из пострадавших признался, что оговорил директора. Но, как пишут «Все новости Новосибирской области», на судебном заседании 20 ноября 2019 года Дмитрий К. внезапно признал свою вину. Есть мнение, что на него было оказано психологическое давление.