Москва, , 11:21 — REGNUM Самые популярные разновидности компьютерных игр — это стратегии и экшн. Так считают 42 и 41% жителей России соответственно, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru

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Треть граждан (32%) увлекаются головоломками, 27% любят симуляторы, 24% — квесты, 18% — ролевые компьютерные игры. Предпочитают играть в карты на компьютере 16%, в шахматы, шашки, нарды — 15%.

Увлечены компьютерными играми 32% (7% играют ежедневно, 9% — несколько раз в неделю). Не играют 68% респондентов. Бесполезной тратой времени считают компьютерные игры 47% граждан.

Опрос проведен 22 августа — 17 сентября 2019 года в 945 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 10 тыс. респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, игра в компьютерные игры влияет на процесс трудоустройства, показали данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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