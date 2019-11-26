Южно-Сахалинск, 26 ноября 2019, 11:23 — REGNUM Победители регионального конкурса «Лучшие практики наставничества Сахалинской области» приняли участие в Конгрессе наставников России, который прошел в Тюмени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Сахалин на конгрессе представили замруководителя управления противопожарной службы региона Светлана Молчанова, генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мазолевский и педагог дополнительного образования Троицкого детского дома Геннадий Зотов.
Конгресс собрал около 300 наставников со всей страны. Участники обсудили производительность и качество труда на предприятиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество».