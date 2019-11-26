Пекин, , 11:21 — REGNUM Индонезия отправила в Китай не менее десяти студентов, чтобы представить толерантный и миролюбивый ислам, сообщает Sindonews.

Известно, что отправка студентов является совместной программой министерства по делам религии и министерства иностранных дел Индонезии.

Студенты из разных регионов страны отправились в Пекин, где в течение пяти дней будут представлять индонезийские исламские образовательные учреждения.

Согласно заявлению МИД Индонезии, студенты будут посещать учебные заведения и встречаться с представителями различных ассоциаций в Пекине.

«На повестке дня встреча с мусульманским сообществом, Всекитайской федерацией молодежи и посещение таких компаний, как Xiao Mi, Alibaba и Huawei», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Индонезии и КНР обсудили двусторонние отношения между странами на китайско-индонезийском молодежном форуме в Пекине.

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