Тюмень, , 11:20 — REGNUM В пригородных поездах в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областях и Югре, перевозчиком в которых является АО «Свердловская пригородная компания», 30 ноября можно будет бесплатно провезти домашнего питомца. Таким образом железнодорожники отметят вместе с пассажирами Всемирный День домашних животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Один пассажир может провезти бесплатно одного питомца. На домашнего любимца необходимо будет оформить безденежный билет в пригородной кассе АО «СПК» или в вагоне по пути следования.

Животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах. Собаки — с намордниками. Ветеринарные документы для предъявления не обязательны.