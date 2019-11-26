Казань, , 11:17 — REGNUM В Казани объявлены результаты Российской национальной премии «Студент года — 2019» — совместного проекта Российского Союза Молодежи и платформы «Россия — страна возможностей» — в 7 индивидуальных и 2 коллективных номинациях. Обладателем «Гран-при «Студент года» стала студентка Ольга Денисюк из Ростовской области.

С 22 по 26 ноября в Казани прошёл финальный этап Российской национальной премии «Студент года — 2019» профессиональных организаций.

В 9 номинациях премии лауреатами стали 21 индивидуальный участник и 6 студенческих объединений.

Приветствуя участников, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов напутствовал: «Здесь в зале есть победители, но нет побежденных! Мы готовим кадры для нашего народного хозяйства! Здесь люди, которые будут делать Россию ещё богаче, двигать вперёд научно-технический прогресс. Желаю, чтобы все намеченные вами цели осуществлялись!»

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Степанов поддержал участников премии: «Желаю вам всегда набираться сил! Вы — люди, которые собирают вокруг себя самых талантливых. Доказывайте, что вы настоящие лидеры!»

Министр по делам молодёжи Республики Татарстан Дамир Фатахов обратился к участникам премии: «Лучшая молодежь страны, я искренне вас поздравляю с этим крутым событием. Вы все сегодня абсолютные победители! В 2005 году именно в Татарстане зародилась замечательная премия и стала хорошей традицией! Не важно, где родился, в Татарстане пригодился! Верьте в себя, ведь сейчас у вас самое лучшее время, студенческое время. Все в ваших силах и все только впереди!».

«В целом участие в премии «Студент года» 2019 года приняли около 15 000 студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. По итогам региональных отборочных этапов в финальный заочный этап было подано 767 заявок: 464 от вузов и 302 от профессиональных образовательных организаций. С присоединением премии к платформе «Россия — страна возможностей» в дополнение к 7 индивидуальным номинациям, мы добавили и две коллективные. Конечно, каждый из студентов стремится стать лучшим, лучшим на сессии, лучшим в каком-то конкурсе, но живет он в коллективе. И многие свершения, которые он создаёт, рождаются именно в коллективе. Мы знаем, что навыки общения друг с другом, навыки коллективного творчества и взаимодействия они очень нужны. Мы с вами меняем множество коллективов за свою жизнь, переходим с одного места на другое, но эти навыки остаются с нами и проходят с нами всю нашу жизнь», — отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Вручая"Гран-при Студент года», Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий поблагодарил участников конкурса за их драйв и энергетику.

«С каждым годом этот конкурс набирает новые обороты. В нем принимает участие все больше молодых людей. В этом году «Студент года» разделился среди вузов и среди СПО. Нас поддержала платформа «Россия — страна возможностей». Этот конкурс стал хорошей традицией. Не останавливайтесь на достигнутом! Вступайте в ряды «Российского Союза Молодежи»! Россию строить молодым!», — отметил он.

Всего по итогам 63 региональных этапов Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций в очном финале приняли участие 400 студентов из 48 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество заявок было подано на номинации: «Творческая личность года», «Профессионал года», «Общественник года» и «Спортсмен года».

Конкурсные испытания премии — специально разработанная технология, включающая индивидуальные конкурсные задания: самопрезентация, специальные тестирования, диктанты, открытые уроки и тренировки в школах, решение кейсовых заданий и защита проектов.

Победителями конкурсных номинаций стали:

Индивидуальные номинации:

«Студенческий лидер года» — Софья Лазерсон (г. Санкт-Петербург);

«Председатель студенческого совета года» — Евдокия Аверина (г. Москва);

«Профессионал года» — Олеся Прялухина (Архангельская область);

«Староста года» — Екатерина Вахмянина (Ханты-Манскийский автономный округ — Югра);

«Творческая личность года» — Ольга Денисюк (Ростовская область);

«Спортсмен года» — Анна Черемискина (Волгоградская область);

«Общественник года» — Самат Фаскутдинов (Татария)

Коллективные номинации:

«Добровольческое объединение года» - Добровольческое объединение «Милосердие (Тульская область);

«Студенческий клуб года» — Студенческий совет Томского индустриального техникума.

В состав жюри конкурсных испытаний финала премии вошли известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены. Среди них: директор Центра навыков и компетенций SkillsCenter, эксперт ООН от России в области образования и профессиональных квалификаций Павел Черных, российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы Татьяна Лебедева, актер театра и кино Александр Мартынов, вокалист, поэт, композитор, солист группы «Интонация». Авторы гимнов РДШ, Территории смыслов Денис Гладкий, Председатель Ассоциации молодежных правительств РФ, Генеральный директор АО «Республиканский кадастровый центр «Земля» Дина Гайзатуллина, ведущая шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ, ведущая Радио Русский Хит, Чемпион Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «Союз» Елена Гущина и другие.