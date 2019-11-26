Пермь, , 11:11 — REGNUM В Перми по решению суда на два месяца приостановлена деятельность кафе на территории Дзержинского района, сообщили корреспондент ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, кафе доставляло неудобства жителям многоквартирного дома. В пристроенном с зданию жилого дома кафе из-за проблем с системой вентиляции запахи распространялись в квартиры.

Добавим, что ранее была приостановлена работа двух других кафе из-за массового пищевого отравления посетителей. Пострадавшими числятся 35 человек, в том числе трое детей.

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