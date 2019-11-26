Москва, , 11:11 — REGNUM Игра в компьютерные игры влияет на процесс трудоустройства, показали данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Так, по шкале сложности поиска работы от 0 до 10, оценка сложностей при трудоустройства среди граждан, не играющих в компьютер — 5,9 балла, у геймеров — 7,1 балла,

На треть больше любителей компьютерных игр среди молодежи до 24 лет, чем среди граждан РФ старше 45 лет. Среди тех, кто играет часто, наиболее популярны игры-стратегии, квесты и экшн. Те, кто играет в компьютер редко, предпочитают карточные и настольные игры.

Опрос проведен 22 августа — 17 сентября 2019 года в 945 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 10 тыс. респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более двух третей пользователей утверждают, что легко обошлись бы и без смартфона (38%), и без компьютера (40%).

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