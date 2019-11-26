Черкесск, , 11:08 — REGNUM Леса в Архызе рубить не будут. Постановление правительства Карачаево-Черкесии об этом будет подписано до конца 2019 года. Таким образом, будет продлено ранее действовавшее постановление от 6 декабря 2016 года о запрете рубки леса в пределах Архызского лесничества. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления лесами КЧР Николай Кулаков, пишет ТАСС.

По его словам, новый документ рассчитан на три года — до 31 декабря 2022 года. Кроме того, в нем появятся изменения в сторону ужесточения правил, в том числе связанных с запретом на выборочную рубку леса в перестойных насаждениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблему возможного уничтожения лесов в природном заказнике «Архызский» в Карачаево-Черкесии подняли на днях представителям Всемирного фонда дикой природы в России (WWF). Экологи установили, что управление лесами республики объявило о проведении торгов на пяти участках Архызского участкового лесничества.