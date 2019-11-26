Оренбург, , 11:01 — REGNUM В Оренбургской области отмечено сокращении числа жалоб населения на медицинские услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства за девять месяцев 2019 года зафиксировано на 23,6% меньше обращений, чем в 2018 году. В основном оренбуржцы предъявляли претензии по поводу навязывания допуслуг, требования оплаты неуказанных услуг, отказа возврата денег за некачественную услугу.

Управление Роспотребнадзора отстаивало права потребителей в том чисел и через суд. В частности, подано три исковых заявления, все они удовлетворены. Например, суд взыскал в пользу потребителя почти 100 тыс. рублей за некачественно оказанную медицинскую услугу. Оренбуржец указал, что до него не довели необходимую информацию, и он решил расторгнуть договор. Однако деньги пришлось возвращать через суд.